Waterdrop rozpoczął współpracę z aktorką i modelką Rosie Huntington-Whiteley. Zaprojektowała nową kolekcję

Waterdrop to innowacyjna marka promująca odpowiednie nawadnianie się oraz stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. W czasie produkcji firma ogranicza nawet o 98 proc. emisję CO2 oraz znacznie zmniejsza zużycie plastiku. Takie podejście zachęciło do współpracy Rosie Huntington-Whiteley, znaną na całym świecie modelkę i aktorkę, która od dawna jest liderką i ambasadorką zdrowego stylu życia.

Ekologiczna kolaboracja

Współpraca z Rosie Huntington-Whiteley to dla Waterdrop prawdziwy przywilej. Rosie jest ikoną zdrowego stylu życia, która zarazem doskonale wpisuje się w naszą misję promowania zrównoważonego rozwoju. Jest inspiracją dla wielu osób na całym świecie i wspólnie możemy wprowadzić pozytywną zmianę w nawykach naszych klientów. Cieszymy się, że rozumie ona, jak ważny jest odpowiedni poziom nawodnienia. Wierzymy również, że razem uda nam się przekonać kolejne osoby do ekologicznych produktów takich jak Microdrinki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku. Warto, abyśmy dbali jednocześnie o siebie oraz środowisko – mówi Kateřina Navrátilová, Managing partner of Waterdrop CEE.

Polacy piją prawie dwa razy mniej wody niż Europejczycy

Wyniki badania przeprowadzonego przez Waterdrop pokazały, że w Polsce spożywa się nadal zbyt mało zalecanej objętości wody. Nawet 46,1 proc. respondentów spożywa zaledwie litr wody dziennie, a tylko 31,7 proc. wybiera 2 litry. Z kolei aż 22,2 proc. badanych pije jedynie więcej lub mniej niż dwie szklanki wody. Amerykańscy naukowcy z National Institutes of Health, udowodnili, że odpowiednie nawodnienie wiąże się z mniejszym ryzykiem niewydolności serca. Z kolei zdaniem Europejskiego urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, dorosła kobieta powinna pić przynajmniej 2 litry na dzień, a mężczyzna 2,5 litra.

Rosie Huntington-Whiteley dla Waterdrop

W ramach nowej i limitowanej kolekcji design Microdrinka Snow zaprojektowano we współpracy z Rosie. Smak tej kapsułki to połączenie m.in. jeżyn, jabłek i jagód. Gwiazda współtworzyła też wygląd butelki w odcieniu mlecznego szkła z akcentami złota. W kolekcji znajdziemy również niezbędne akcesoria, takie jak skarpetki i torba. Rosie starała się oddać swój charakterystyczny styl, wspierając jednocześnie misje zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedniego poziomu picia wody każdego dnia.

Nawodnienie odgrywa kluczową rolę w mojej codziennej rutynie. Jest ono dla mnie nie tylko kwestią wyglądu, ale również samopoczucia. Dzięki produktom Waterdrop picie wody staje się prostsze oraz przyjemniejsze poprzez różnorodność oferowanych smaków. To pomaga mi utrzymać koncentrację i nawodnienie w nawet najbardziej pracowite dni - komentuje Rosie Huntington-Whiteley.

Ekologia

Firma skupia się również na edukacji wokół ograniczenia spożycia cukru oraz korzystanie z opakowań niezawierających plastiku. Waterdrop, dba o to, aby w przyszłości stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Ambasadorem oraz inwestorem marki jest uznany tenisista Novak Djoković.

Waterdrop to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich oraz USA. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie Waterdrop znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termosy i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia — wodą.

